Parma, bloccata la cessione di Gervinho in Qatar

ANSA – Niente Qatar per Gervinho, almeno per ora. Il trasferimento del giocatore del Parma non è andato in porto nonostante, a pochi minuti dalla chiusura del termine, il club emiliano avesse consegnato tutti i documenti, compresa la firma del giocatore.

Non sarebbe infatti arrivato il transfert dal Qatar e ieri, in conferenza stampa, il tecnico del club Al-Sadd, l’ex Barcellona Xavi, ha confermato l’addio al giocatore ivoriano con queste parole: “Mi sarebbe piaciuto averlo adesso, proveremo a prenderlo l’anno prossimo”. Il Parma però non si ferma e col giocatore è muro contro muro: Gervinho non si è presentato agli ultimi tre allenamenti manifestando apertamente la volontà di lasciare il club e così i dirigenti crociati, visto il rapporto ormai interrotto, sono pronti a fare ricorso alla Fifa pur di chiudere la trattativa e tutelare i propri interessi. Intanto Gervinho risulta nella lista del club emiliano depositata in Lega.