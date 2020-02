Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha rimediato un brutto infortunio lo scorso 11 gennaio e rimarrà fermo per altri 4 mesi. I catalani hanno cercato un sostituto e – secondo quanto riferito dal giornale AS – i blaugrana avrebbero chiesto Fernando Llorente in questa sessione invernale di calciomercato. Il 35enne spagnolo era un’ipotesi che non si è concretizzata. Le alternative valutate sono state anche Rodrigo del Valencia, Willian Josè della Real Sociedad e Bakambu del Beijing Guoan.