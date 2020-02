Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha presentato, così, il match contro la Sampdoria:

“E’ una squadra che subisce pochissimi gol da quando è arrivato Ranieri. E’ la prima in classifica in questa statistica. Hanno un allenatore esperto e marpione dal quale si può imparare”.

“Difendono benissimo e sono veloci nelle ripartenze. Per non farci incartare dovremo palleggiare veloci e non farli arrivare sul fondo perchè hanno sempre 3-4 uomini che attaccano l’area”.

“Domani per la prima volta ho detto ai ragazzi di guardare la classifica perchè potrebbe diventare interessante se vincessimo. Dobbiamo arrivarci bene, con la testa giusta e il veleno necessario per essere incisivi”.