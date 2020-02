Ranieri sul Napoli: “Mi aspetto una squadra gagliarda”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato anche lui, così come Gattuso, in conferenza stampa. Il tecnico romano, parlando dell’avversario, si aspetta una squadra determinata, rinvigorita e forte proprio dal successo contro la prima in classifica, la Juventus, nel match della scorsa giornata, al San Paolo.

Le parole di Ranieri:

“Mi aspetto un avversario gagliardo, determinato, che ha trovato nuova linfa nell’ultimo periodo. Mi aspetto una battaglia: loro vorranno venire qui a prendersi i tre punti ma noi siamo pronti ad affrontarli”.