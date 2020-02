Dopo la Juventus, Gennaro Gattuso ha finalmente riavuto a disposizione Kalidou Koulibaly assieme a Nikola Maksimovic, quest’ultimo già recuperato in seguito alla gara contro la Lazio in Coppa Italia. Ringhio, dunque, ha ritrovato equilibrio in un reparto che, ultimamente, ha sempre riscontrato problemi, specialmente fisici. Ora, però, la palla passa al Mister, il quale deciderà se schierare o meno uno dei due centrali contro la Sampdoria. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.