Dopo aver terminato la sua fase di preparazione a Dalian, Marek Hamsik è tornato a casa in Slovacchia. Prima di incontrare la sua famiglia, però, è stato costretto a sottoporsi ad una serie di accertamenti, come per tutti coloro che tornano dalla Cina. Dopo il soggiorno in Slovacchia, l’ex capitano azzurro è volato in Spagna, per proseguire il ritiro con la sua squadra in attesa di notizie dalla Federcalcio cinese. L’inizio del Campionato è ancora incerto e potrebbe slittare di circa 6 mesi. Lo riferisce Il Mattino.