“Le parole di Sarri al termine della gara contro il Napoli ci stanno, alla fine è stato il loro allenatore per molto tempo, capisco anche la rabbia dei tifosi juventini. La frase, invece, sulla maglia a strisce è stata infelice, ovvero non riesco a capire se volesse essere sarcastico ma è una frase infelice per qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra, soprattutto della Juventus”. Fanno ancora discutere le parole di Sarri al termine di Napoli – Juventus. A dare la sua visione dei fatti è stato Rampulla, ex Juventus, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera.