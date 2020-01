Durante la trasmissione “Lunedì di rigore” su Top Calcio 24 andata in onda il 27 gennaio, il giornalista Zuliani ha usato parole offensive verso i giornalisti napoletani: “ A Napoli i giornalisti ti prendono a calci, lanciano petardi e ti insultano”. Queste le pesanti illazioni alle quali ha risposto subito Auriemma, giornalista campano, che ha richiesto l’intervento dell’ l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), queso il suo tweet: “Spero che l’Ussi (Unione stampa sportiva italiana ) Campania intervenga in maniera ferma a tutela dell’intera categoria dopo le infamanti accuse mosse da Zuliani circa il presunto comportamento dei colleghi in sala stampa. Basta con questo gioco al massacro contro i napoletani!”. Determinati atteggiamenti provocatori e razzisti dovrebbero essere debellati nel 2020, si spera in un provvedimento serio.