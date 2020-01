Tuttosport torna sulla diatriba Higuain-ADL: ogni volta che segna al San Paolo le sue esultanze sono rivolte ad un’unica persona

Uno dei più fischiati al San Paolo in virtù del suo passato al Napoli è senza dubbio Gonzalo Higuain, l’ex bomber azzurro da quanto è andato via è diventata la bestia nera del Napoli, per lui infatti sono sei le reti in sette partite contro i suoi vecchi compagni.

L’edizione odierna di Tuttosport racconta nuovamente della brutta separazione tra l’argentino e il Napoli, con i fischi che accompagnano il Pipita ogni qualvolta affronta gli azzurri. A causa della polemica con ADL, dopo la separazione dalla causa napoletana tra tra il bomber argentino e il presidente De Laurentiis si sono susseguite solo polemiche e attacchi, inoltre, ogni qualvolta l’argentino timbra il cartellino contro gli azzurri le sue esultanze sono chiaramente rivolte ad un unica persona, il suo vecchio presidente.