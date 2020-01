Il Napoli è ormai prossimo a congedare Lorenzo Tonelli, difensore fiorentino classe 1990, vicinissimo a vestire nuovamente la maglia della Sampdoria dopo la breve parentesi dello scorso anno (19 presenze ed un goal).

Il centrale ex Empoli non ha mai trovato spazio al San Paolo, nonostante aver sempre sudato la casacca partenopea: per lui, come confermato poco fa anche da Radio Kiss Kiss Napoli, sarà una cessione a titolo definitivo al club di Ferrero.