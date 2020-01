De Maggio sicuro: “Demme, a breve la firma. Lobotka viene in un solo caso..”

Valter De Maggio, direttore della frequenza ufficiale degli azzurri, Radio Kiss Kiss Napoli, fa il punto sul mercato partenopeo:

“Diego Demme è a Villa Stuart, sta ultimando le visite mediche e poi andrà in Filmauro per firmare il contratto di cinque anni con il club azzurro.

E’ stato voluto non solo perchè il Napoli avesse bisogno di un metronomo, un centrocampista classico alla Jorginho, ma anche per la personalità ed il carisma di Diego Demme che, a 28 anni, era capitano di un Lipsia agli ottavi di Champions e primo in Bundes Liga”.

“Lobotka arriverà al Napoli solo se il Celta Vigo, nelle prossime 48 ore, riuscirà a trovare un centrocampista che possa sostituirlo. Qualora dovesse arrivare lo slovacco del Celta, il Napoli lascerebbe partire sia Amin Younes che Gianluca Gaetano“.