La grinta di Allan: “Non penso al Barça, ci stiamo allenando tantissimo: abbiamo un obiettivo!”

La grinta di Allan si può capire, a volte, anche dalle parole che pronuncia nel corso di un’intervista, come quella rilasciata da poco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Eccone un estratto:

“Scossa? Voi non assistete ai nostri allenamenti, ma stiamo lavorando veramente tantissimo e con l’entusiasmo di riportare il Napoli ai suoi livelli. Questa classifica non ci riguarda, non meritiamo di stare in queste posizioni. Ora più che mai siamo carichi sia nel gruppo che con lo staff, fatto di persone fantastiche, e vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, piano piano”.

“Doppia sfida con il Barcellona? In campo siamo undici contro undici. Loro hanno i migliori calciatori al mondo, ma noi sappiamo come giocarcela. Non penso a come marcare Messi, penso solo alla Lazio”.



“Lazio? Squadra in forma e bella tosta, ma noi andiamo lì per vincere facendo la nostra partita. Non sappiamo se rientreremo nei primi quattro posti, vogliamo solo ricominciare a vincere volta per volta”.