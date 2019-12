In casa Napoli è dolente la questione rinnovi. Se con Dries Mertens e Josè Callejon la questione è ancora da risolvere, per Nikola Maksimovic la trattativa è ben avviata. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il discorso sul prolungamento del contratto del centrale serbo pare essere a buon punto, presto potrebbe arrivare la fumata bianca.