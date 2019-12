TMW – Amrabat-Napoli, trovato l’accordo: si chiude dopo Natale, i dettagli

Il Napoli lavora anche per operazioni in vista di giugno. Pare, infatti, che la dirigenza azzurra sia vicina all’acquisto di Sofyan Amrabat, centrocampista in forza al Verona di proprietà del Bruges. L’operazione si definirà dopo Natale: a gennaio il Verona riscatterà il calciatore dal Bruges per 3 milioni e mezzo di euro, per poi venderlo a Napoli per una cifra pari a 15 milioni più 1 di bonus. Amrabat, però, vestirà azzurro solo dall’estate prossima e percepirà meno di 2 milioni di euro per 4 anni. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.