Sportitalia – Il Napoli torna forte su Lobotka! Operazione Torreira difficile: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un regista da regalare a Rino Gattuso per realizzare al meglio il suo 4-3-3 in campo. Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul suo portale alfredopedulla.com a riguardo scrive:

“Un vecchio amore per il Napoli è tornato di moda, Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Il calciatore slovacco, 25enne, è valutato almeno 20 milioni di euro e alla dirigenza azzurra piace da sempre. Il motivo della virata su Lobotka, è il cambio di panchina dell’Arsenal. Infatti, il primo obiettivo del Napoli era Lucas Torreira (centrocampista dei Gunners), che non riusciva a trovare spazio con Unai Emery. Il cambio di panchina con Arteta ha cambiato lo scenario: il nuovo allenatore ha molta fiducia in Lucas e ci saranno quindi riflessioni per il futuro del calciatore. Per questo motivo, il Napoli è tornato forte su Lobotka, in attesa di una decisione dell’Arsenal”.