CorrMezz – Napoli, Giuntoli lavora ad una cessione: serve un posto per il regista. L’indiziato a partire

Il Napoli è a lavoro non solo per il mercato in entrata: per il tanto atteso regista, Cristiano Giuntoli dovrà liberare un posto in lista Uefa e quindi c’è bisogno di una cessione. Il settore con più abbondanza di calciatori è l’attacco, specialmente sugli esterni. L’indiziato a partire è Amin Younes. L’ex Ajax fatica a trovare spazio nella rosa azzurra: totalizzati solo 148 minuti nel corso della stagione, peggio di lui soltanto Gaetano e Karnezis (mai utilizzato). Lo scorso gennaio ad Amin gli fu negata la possibilità di andare al Celta Vigo, in prestito. Questa volta sarà diverso, l’attaccante dovrebbe essere ceduto. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.