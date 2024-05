Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A per attaccare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il vero illuso è De Laurentiis per un motivo molto chiaro: crede di essere il padreterno. Quando ha detto che il Napoli poteva essere allenato da chiunque l’ha detto per un semplice motivo, ovvero denigrare Spalletti, per rendere inutile ciò che ha fatto”.