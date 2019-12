Gazzetta – Fabian Ruiz, lo spagnolo ha deluso più di tutti: il motivo

Il periodo buio del Napoli si è concluso con la vittoria, all’ultimo giro di lancette, contro il Sassuolo. Gli azzurri non vincevano in campionato da due mesi, molti calciatori hanno giocato sotto le loro reali potenzialità. Su tutti Fabian Ruiz. Lo spagnolo, probabilmente, è quello che ha deluso più di altri. Portato all’ombra del Vesuvio lo scorso anno da Carlo Ancelotti, Fabian è stato elogiato durante tutta la scorsa stagione per le sue qualità tecniche. Nel momento più oscuro, però, quando serviva una luce in campo, lo spagnolo si è eclissato gradualmente. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a motivare il periodo negativo d Fabian Ruiz:

“È un mistero l’involuzione di questo calciatore. Probabilmente le indiscrezione dalla Spagna, che arrivano continuamente, di un interesse da parte di Real e Barcellona, lo hanno condizionato mentalmente. Le sue difficoltà sono specialmente fisiche, visto che ha problemi di tenuta”.