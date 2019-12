CorrMezz – Napoli-Torreira, operazione che si complica: il perchè

In cima alla lista della spesa di Cristiano Giuntoli c’è Lucas Torreira. Il calciatore dell’Arsenal è il profilo che convince tutti, da De Laurentiis a Gattuso. L’operazione, però, resta complicata. Con l’ex allenatore dei Gunners, Unai Emery, l’uruguagio non riusciva a trovare lo spazio che desiderava. Con Arteta, nuovo tecnico, la musica pare essere cambiata: all’esordio contro l’Everton, Lucas è rimasto in campo per l’intera gara. La dirigenza azzurra, per questo motivo, lavora anche alle alternative. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.