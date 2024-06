Problemi per Spalletti: Scalvini si rompe il crociato e salta l’Europeo

Giorgio Scalvini durante la gara di recupero tra Atalanta-Fiorentina, a poco della fine della partita, si ferma per una fitta al ginocchio sinistro. Uscito sulle sue gambe, è tornato direttamente negli spogliatoi. Alla fine della gara, ha effettuato una risonanza magnetica in ospedale, che ha evidenziato la rottura del crociato anteriore sinistro. Nelle prossime ore ci saranno altre valutazioni. Spalletti dunque, dovrà fare a meno del giocatore atalantino e cercare subito il suo degno sostituto in vista di Euro2024.