Fiorentina, Italiano ai saluti: “3 anni stupendi, siamo cresciuti tutti”

Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Momenti indimenticabili nello spogliatoio, con le parole del direttore e del capitano. Si aprono nuove porte sia nella vita e sia nel calcio. 3 anni stupendi dove siamo cresciuti tutti insieme, abbiamo avuto sempre l’obiettivo di andare avanti in tutte le competizioni e c’è l’abbiamo fatta. Sono molto felice di questo. Chi lavora qui e inizia a Firenze, sa bene che bisogna dare tutto e che le persone sono esigenti sui risultati. Dopo 3 anni, certe parole sono “colpa” della passione. Alcune mi hanno aiutato, altre no, ma si riparte da questo. Non siamo riusciti a chiudere questo ciclo con una coppa, ma Gasperini mi ha detto che verrà ricordato il lavoro svolto anche senza trofei”.