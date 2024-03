Dopo il no ricevuto lo scorso anno, Aurelio De Laurentiis è pronto a ritentare il colpo Teun Koopmeiners in vista della prossima stagione.

Il presidente, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è disposto a fare follie per portare il centrocampista olandese in maglia azzurra e muoverà i primi passi della trattativa prima della fine del campionato. L’obiettivo? Trovare subito l’accordo con Percassi.