Questa sera alle 22:00 l’Italia scenderà in campo in amichevole contro il Venezuela. Test molto importante per il ct Spalletti, che tra un paio di mesi dovrà decidere la lista dei 23 calciatori che andranno all’Europeo. Come riporta Sky Sport, Spalletti questa sera proverà la difesa a tre, arretrando Di Lorenzo con Buongiorno e Bastoni.

Questo il probabile 11:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui