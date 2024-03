Probierz: “Zielinski ha una gran voglia di giocare a calcio perché non sta giocando molto, per lui è una situazione nuova”

Il ct della nazionale polacca Michal Probierz ha parlato in conferenza stampa, e si è andato a soffermare su Piotr Zielinski e sulle poche partite giocate ultimamente. Il calciatore ex Udinese in questo periodo gioca sempre meno, escluso dalla lista Uefa e in campionato superato nelle gerarchie da Traorè. Queste le sue parole: “Zielinski in questo periodo sta vivendo una situazione nuova, ma ha tantissima esperienza che gli permetterà di superare questo momento. Si vede che ha gran voglia di giocare a calcio, proprio perché in questo periodo non gioca molto. Per lui da parte mia ci sarà sempre tutto il sostegno del caso, proprio per questo gli ho parlato. Sa di essere un calciatore molto importante per la nazionale, è uno dei punti di riferimenti della Polonia, e so che si comporterà nel modo giusto”.