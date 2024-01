Nazionale, ecco dove svolgerà il ritiro l’Italia

Tramite un comunicato, la FIGC ha fatto sapere dove la Nazionale italiana svolgerà il ritiro ,in vista dell’imminente inizio degli europei in terra tedesca. L’Italia si stabilirà a Iserlohn, città considerata come “foresta di ferro” dal suo significato filologico. Iserlohn si trova nella Renania settentrionale-Vestfalia ed è a 30 Km da Dortmund, dove gli azzurri giocheranno la prima gara ufficiale contro l’ Albania, prevista per il 15 giugno, e a Gelsenkirken contro la Spagna il 20 giugno. Gli Azzurri alloggeranno all’Hotel VierJahreszeiten e svolgeranno gli allenamenti presso l’Hemberg-Stadion.