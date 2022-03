Italia, la probabile formazione per il playoff: c’è Insigne, Mancini studia qualche cambio in difesa

La redazione di Sky Sport aggiorna sulla probabile formazione dell’Italia per il playoff di domani contro la Macedonia del Nord. Il ct Roberto Mancini dovrà rinunciare sicuramente a Spinazzola, Chiesa, Di Lorenzo e Bonucci, dunque schiererà Donnarumma tra i pali con Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson Palmieri a comporre la retroguardia; Chiellini, reduce da un infortunio, potrebbe invece essere risparmiato, così come Acerbi che va verso la panchina. A centrocampo e in attacco si vedranno i titolari, con Jorginho in cabina di regia, con Insigne a sinistra al fianco dell’amico Immobile e di Berardi, scelta obbligata per sostituire Chiesa, e con Barella e Verratti a fare da mezzali. Di seguito la probabile formazione completa:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Mancini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne.