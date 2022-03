Il giornalista Raffaele Auriemma ha introdotto le possibili scelte di Spalletti per il match contro l’Atalanta, la sua analisi a Teleclub Italia guarda con attenzione al sostituto di Di Lorenzo:

“Bisogna vedere quale sarà la scelta di Gasperini tra Muriel e Boga, resta pericoloso anche Malinovski ma il Napoli non deve pensare a Zanoli o Malcuit. Secondo me si può combattere con Tuanzebe, è l’uomo ideale contro gli orobici, se il calciatore dovesse essere in forma punterei su di lui”.