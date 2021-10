Si alza il sipario sull’atteso match di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Per gli azzurri si tratta di una partita quasi da dentro o fuori; la squadra di Spalletti è ultima nel suo raggruppamento e sfida una squadra che a sorpresa è a punteggio pieno. Turnover per il tecnico toscano, vedremo se si rivelerà una mossa adeguata.