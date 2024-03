Ennesimo avvicendamento in panchina per la Salernitana: Colantuano è in nuovo allenatore

Stefano Colantuono è il nuovo allenatore della Salernitana. E’ durata solo cinque partite la parentesi Liverani con quattro sconfitte e un pareggio. Quarto allenatore quest’anno per i granata che avevano iniziato la stagione con Paulo Sousa, esonerato ad ottobre. A prendere il suo posto, Pippo Inzaghi che non è riuscito a risollevare le sorti della squadra ed è stato mandato via un mese fa. Poi è toccato appunto a Liverani, con il quale non è mai scattata la scintilla e la sua avventura è stata molto breve. Ora è il turno di Colantuono, il cui compito è proibitivo visto che la squadra è allo sbaraglio e la salvezza è lontana 11 punti con solo 9 partite ancora da giocare.