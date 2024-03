Gazzetta – Gimenez nel mirino di De Laurentiis, la situazione

Il Napoli ha concentrato i propri sforzi sul procurarsi un nuovo attaccante, con particolare interesse per Santiago Gimenez del Feyenoord. Questo giovane attaccante argentino, ma nazionale messicano, ha avuto una stagione eccezionale in Olanda, segnando 21 gol in 25 partite di campionato, più due reti in quattro partite di Champions League e un’altra in due presenze in Europa League.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive Gimenez come un giocatore giovane, con ampi margini di miglioramento e un innato talento nel segnare gol, il che lo rende il profilo perfetto per De Laurentiis. Il suo valore è già stimato intorno ai 50 milioni di euro, ma questo prezzo non spaventa il Napoli. Anzi, sembra esaltare l’idea di dare un palcoscenico di lusso a un giocatore che ha segnato ben 47 reti in 80 partite in meno di due stagioni con il Feyenoord. Gimenez è già abituato al calcio europeo e sembra idealmente pronto a diventare un giocatore chiave nel nuovo progetto del Napoli.