CdS – ADL monitora le alternative per il dopo Osimhen

Il Napoli ha già avviato la ricerca del successore di Osimhen, il cui trasferimento De Laurentiis spera di monetizzare per circa 130 milioni di euro. Questo metterebbe gli azzurri in una posizione di forza senza precedenti sul mercato italiano e con pochi rivali anche in Europa. Tra i candidati alla sostituzione del nigeriano, il primo nome sulla lista è Jonathan David, canadese del Lilla, nato a Brooklyn, New York, che compirà 24 anni a gennaio. David ha segnato 15 gol in 26 partite di Ligue 1, arrivando a 22 se si contano anche le coppe. Il suo prezzo indicativo è di circa 50 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Tuttavia, David non è l’unico nella lista di De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è interessato anche a Zirkzee, talentuoso attaccante olandese del Bologna. Ma c’è un altro nome che spicca: Santiago Gimenez, argentino di Buenos Aires che ha scelto la nazionale messicana avendo la doppia cittadinanza. Con il Feyenoord, Gimenez ha segnato 21 gol in Eredivisie, 2 in Champions League contro la Lazio e uno in Europa League, per un totale di 24 reti. Il Napoli è interessato a lui, così come il Milan. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni di euro, simile a quella di Jonathan David.

Un’altra opzione potrebbe essere Benjamin Sesko, giovane attaccante sloveno del Lipsia, che ha 20 anni e ha segnato 11 gol tra Bundesliga (7) e coppe. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro.