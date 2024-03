Salernitana-Lecce – Le formazioni ufficiali dello scontro per la salvezza

Alle 18 allo stadio Arechi va in scena la sfida tra la Salernitana di Liverani e il nuovo Lecce di Luca Gotti, arrivato nel corso degli ultimi giorni sulla panchina giallorossa. Per i granata quella delle 29esima giornata è una delle ultime sfide per provare a non retrocedere in Serie B, considerando i 14 punti in classifica. Fabio Liverani decide di lasciare fuori Ochoa per far posto a Costil, e in attacco schiera il duo d’attacco formato da Tchaouna e Weissman, con Candreva a fare da supporto come trequartista. Dall’altra parte anche i pugliesi si schierano con un 4-3-1-2 e mettono le due punte di peso Krstovic e Piccoli, che vengono supportati da Almqvist. Queste le scelte dei due allenatori:

Salernitana – Costil; Gyomber; Manolas; Pirola; Bradaric; Basic; Coulibaly; Maggiore; Candreva; Tchaouna; Weissman

Lecce – Falcone; Gendrey; Baschirotto; Pongracic; Gallo; Blin; Oudin; Ramadani; Almqvist; Piccoli; Krstovic