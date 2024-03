Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport Victor Osimhen potrebbe partire dal 1′ a Milano.

Come reso noto dall’inviato in casa Napoli Massimo Ugolini il nigeriano dovrebbe farcela e dunque guidare i suoi fin dal fischio d’inizio: tra i titolari probabile innesto anche di Olivera, dopo la panchina a Barcellona. Per il resto scelte già fatte per mister Calzona.