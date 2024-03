Monza, l’orgoglio di Galliani: “In due anni abbiamo battuto Milan, Juve, Inter e Napoli”

In occasione della presentazione dell’importante partnership commerciale tra Monza e Simmenthal, Adriano Galliani ha annunciato il rinnovo con MSC. L’amministratore delegato ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei brianzoli. In particolare, si è soffermato sugli obiettivi del club e dei grandi risultati ottenuti negli ultimi anni. “Non ci siamo mai posti l’obiettivo di andare in Europa né di non andare in Europa – ha spiegato Galliani – Ogni partita andiamo in campo per vincerla, non ci poniamo limiti e obiettivi e fare il meglio possibile. Io sono tifoso di questa squadra e mantenere questa categoria è un sogno e una meraviglia. Pensare che in due anni di A il Monza ha battuto Juventus, Inter, Milan e Napoli è qualcosa di incredibile. Mi arrabbio con i signori di Monza che erano abituati a perdere con la Giana Erminio e ora fanno i critici se perdi con l’Inter”, prosegue Galliani. “Dove arriveremo? Non lo so neanche io, ma cerchiamo di fare il massimo”.