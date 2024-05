Juventus, retroscena Allegri-Giuntoli

Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha parlato dell’ultima “sfuriata” di Allegri nella partita di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Il gesto di Allegri va condannato ma dietro c’è una precisa sensazione che è quella di non essere stato apprezzato dalla società per il lavoro svolto in questi tre anni, dopo che, oltre al suo ruolo iniziale di allenatore, ha dovuto svolgere anche quello di manager. Quando poi è arrivato Giuntoli, lì sono iniziati i problemi. Allegri voleva che le cose rimanessero come nella passata stagione, collaborando con Manna per ricostruire la rosa e renderla competitiva per i primi 4 posti Champions. Lo sfogo va condannato, ma è dovuto a tutte queste cose che, moltiplicandosi, lo hanno accentuato.