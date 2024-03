Ventura: “Calzona sembra aver risolto questa confusione. Ma voglio vedere i due match contro Juve e Torino”

L’ex allenatore Gian Piero Ventura ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb sulla vittoria stracciante del Napoli contro il Sassuolo.

“Passare dalla stagione straordinaria dell’anno scorso a questa, è stato difficile. L’anno è iniziato con tanti problemi, l’arrivo di Garcia non è stato accettato e quello di Mazzarri ha creato un po’ di confusione. Non per colpa di Walter, ma perché non c’era l’abitudine a giocare nella maniera in cui il Napoli voleva. Calzona sembra aver risolto questa confusione, ma aspetterei a dirlo. Ora ci sono due gare, Juventus e Torino, di alta difficoltà. Una con la seconda in classifica, una contro la squadra con cui si è toccato il punto più basso della stagione. Ero a vedere Torino-Napoli, i partenopei erano assolutamente demotivati e passivi. Tutto il contrario di quanto visto col Sassuolo, dove sembrava avessero ritrovato il gusto di giocare insieme e divertirsi. Questo è il segnale più importante, però una rondine non fa primavera. Aspettiamo queste due gare per capire se il Napoli è tornato o se dovrà soffrire fino alla fine”.