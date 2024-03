Maradona Jr: “Mio papà era un uomo normalissimo. Ecco come ha riconquistato il mio cuore”

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Diego Armando Maradona Junior ha parlato del rapporto che aveva con il padre: “Da sempre anche quando non lo era, anche quando mi sono sentito abbandonato, rifiutato. Anche quando mi mancava tutto ciò che facevano gli altri bambini. Quando vedevo i miei amici con i loro papà, le recite, i lavoretti e io ero sempre e solo con mamma e nonno. Vedi come stiamo ora sul divano a chiacchierare? Papà era così. Un uomo normalissimo a cui piacevano cose normalissime. Bevevamo il mate, fumavamo un sigaro e parlavamo per ore. Di calcio e della vita. Ballavamo. Da piccolo mi chiedevo: ma perché non posso vederlo? Ma non c’erano risposte”.

Quando ha saputo che Diego Armando Maradona era suo papà?

“Da quando ho memoria, da quando sono piccolo. La cosa migliore che potesse fare mia madre fu dirmi da subito che ero il figlio di Maradona”.

Qual è il primo ricordo che ha di lui?

“Il mondiale del 1990. L’Argentina venne a giocare a Napoli contro l’Italia. Lo vidi in televisione”.

E lui come ha fatto a riconquistare il suo cuore?

“Mi ha subito detto: “Io mi sono comportato male, non sono stato un buon padre e per questo mi devi perdonare. Ma adesso contano il presente e il futuro. Sono felice che finalmente ti ho ritrovato. Costruiamo qualcosa assieme”.