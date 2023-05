Alle ore 15 si giocherà un big match importantissimo per la zona Champions League, che riguarda la sfida tra Milan e Lazio; è una sfida decisiva a cinque giornate dalla fine.

Infatti, il Milan di Pioli ha due punti di distanza dal quarto posto e, nonostante l’euroderby, decide di schierare i titolarissimi, tranne Brahim Diaz.

Test importantissimo anche per la Lazio di Sarri, che cerca i 3 punti per ipotecare definitivamente la zona Champions. Queste le formazioni ufficiali: