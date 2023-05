Cristiano Giuntoli è stato l’artefice, il costruttore, l’ideatore in fase di mercato di questo grande Napoli che ha vinto uno Scudetto stracciando il campionato e che ha incantato in Champions.

Ora Giuntoli, che con merito ha costruito questa rosa, è osservato da tanti club che sono interessati a llui per la sua capacità di costruire squadre sostenibili e di sper puntare sui giovani.

Sulle sue tracce c’è la Juve, ma arrivano sirene anche anche dall’estero, in particolare dalla Premier: infatti, il Manchester United si è interessato al suo contratto, e valuta il suo innesto in dirigenza.

Al momento la Juve è in vantaggio, ma la possibilità di lavorare per una squadra come lo United, dal brand iconico e con le ricchezze e i soldi dei club inglesi, potrebbe intrigare e non poco l’attuale ds azzurro.

Fonte: TMW.