La SSC Napoli è sempre attiva sul mercato, con i suoi uomini nel settore, per cercare di trovare i rinforzi per la squadra, considerando che l’anno prossimo non sarà più proprio della squadra azzurra il ruolo dell’underdog.

Un rinforzo bisognerà trovarlo ad esempio sull’esterno destro, considerando che la squadra azzurra perderà Lozano, in scadenza nel 2024 e con un ingaggio pesante, molto ingente per le casse azzurre.

Per la sostituzione del messicano, il club azzurro pensa sempre ad Adama Traorè, esterno del Wolverhampton, che ha il contratto in scadenza e vorrebbe provare un nuovo campionato dopo la Premier, tenendo conto dei sei mesi fatti lo scorso anno in prestito al Barcellona.

