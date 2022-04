Nella partita di oggi contro la Fiorentina due giocatori del Napoli sono usciti zoppicando: si tratta di Hirving Lozano e Victor Osimhen.

Stando alle prime notizie non si tratterebbe di nulla di grave per i due attaccanti, ma le loro condizioni saranno valutate. Osimhen, inoltre, nel corso del match ha accusato dei crampi, per tanto potrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento.

Al momento non sembrano esserci preoccupazioni da parte del club azzurro.