L’Inter è tornata ad allenarsi quest’oggi al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la trasferta di Napoli. Questo il comunicato del club: “Dopo il successo di domenica contro il Cagliari tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di Napoli. La squadra di Antonio Conte è attesa dalla sfida allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ in programma il 18 aprile alle 20:45”.