Champions League – Il City passa in semifinale grazie a Foden

Quarti di finale di Champions League anche tra Borussia Dortmund e Manchester City questa sera alle ore 21. La squadra di Guardiola passa ancora, e mette fine alle ipotesi terminando il match 1 a 2. Sfida sbloccata in avvio dallo splendido destro di Bellingham. Traversa di De Bruyne al 25′ e varie azioni pericolose portano al pari di Mahrez su rigore per il fallo di mano di Emre Can. Hummels ci prova di testa, Foden firma la rimonta e decide le sorti della gara. Il Manchester City quindi sfiderà il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League.