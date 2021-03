Repubblica: l’effetto Maradona può incidere nella corsa al quarto posto

Nelle ultime cinque partite giocate al Maradona, il Napoli ha ottenuto cinque vittorie. Per questo, il rendimento in casa può essere decisivo per la corsa al quarto posto: il cosiddetto «effetto Maradona».

Lo ha scritto oggi anche Repubblica:

“Queste ultime due super sfide (contro Inter e Lazio, ndr) si giocheranno oltretutto a Fuorigrotta, dove Insigne e compagni hanno appena messo in fila una serie di cinque vittorie consecutive, contro Fiorentina, Juve, Parma, Benevento e Bologna. Anche l’effetto “Maradona” potrà dunque avere il suo peso nella lunga volata finale, in cui gli azzurri dovranno lottare allo spasimo per recuperare gli attuali due punti di ritardo dal quarto posto ( al momento dell’Atalanta) e assicurarsi così la qualificazione per la Champions. Il gruppo ci crede e ha una voglia matta di prendersi la rivincita, dopo le critiche incassate durante il tour de force di inizio anno”.