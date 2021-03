Tuttosport – La Juventus punta ancora Milik

La Juventus cerca un altro attaccante che possa alternarsi con Alvaro Morata ed il nome insistente è quello di Arkadiusz Milik.

Come riporta l’odierna edizione di Tuttosport, l’attaccante polacco acquistato dal Marsiglia a Gennaio, ha scelto quella destinazione solo per non perdere la possibilità di essere convocato per l’Europeo ma le sue ambizioni sembrano essere ben altre, Milik vuole la Juventus.

L’attenzione sembra essere ricambiata in quanto sul contratto di Milik c’è una clausola che lo libererebbe a 12 mln di Euro e la Juve cerca un attaccante da alternare a Morata.

Quello che il napoli voleva evitare, è ancora tutto aperto.