Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Radio Goal: “Conosco persone molto vicine a Conte pronte a giurare che da mesi è lui il nuovo allenatore del Napoli. Ne sono molto sorpreso, ma si tratta di persone troppo vicine a lui per pensare che la notizia non sia vera. Altre fonti poi mi dicono che il tecnico sta cercando casa a Napoli. Con il suo arrivo le aspettative per la prossima stagione sarebbero altissime”.