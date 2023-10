Moggi: “Il Napoli non ha dominato il Milan, pareggio per demeriti dei rossoneri”

Luciano Moggi sulle pagine di Libero ha espresso la sua opinione su Napoli–Milan: “Il Milan all’inizio ha dominato andando in vantaggio 0-2 con doppietta di Giroud, l’infortunio di Kalulu ha complicato le cose per Pioli costringendolo a inserire Pellegrino che è inesperto e viene beffato da Politano sul gol del 1-2. Sul resto ci ha pensato Maignan, sbagliando a posizionare la barriera e facendosi sorprendere sul suo palo dalla punizione di Raspadori per il 2-2 definitivo. Si potrebbe dire che la squadra di Garcia ha pareggiato grazie a due papere dei rossoneri e non perchè ha dominato l’avversario.”