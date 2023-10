Gifuni: “Politano è diventato Politanho dopo il gol al Milan”

Gianluca Gifuni speaker di Radio Marte, ha espresso delle considerazioni sugli azzurri durante il programma Forza Napoli Sempre. “Molte persone non hanno capito e non capiscono come gioca il Napoli… Giocare con la difesa più bassa rispetto all’anno scorso vuol dire che gli esterni recuperano palla a 60 metri dall’area avversaria, mentre nelle loro corde hanno i 30 metri: è un problema, ma piccole difficoltà, perchè dovrebbero ricevere palla più avanti”. Ha poi aggiunto: “Il Napoli ha pareggiato con il Milan grazie ad una reazione d’orgoglio dei singoli, non di certo per il gioco. Politano dopo quello splendido gol, è stato soprannominato “Politanho”, alla brasiliana. C’è stato un po’ di merito del Napoli e un po’ di demerito del Milan“.

“Qualche risultato è stato ottenuto, c’è bisogno però di vedere continuità, la continuità la trovi solo con il gioco. Il Napoli per valore, è superiore a Milan e alla Juventus, se la gioca con l‘Inter. La classifica ci dice che questa squadra è distante dai primi posti, c’è sicuramente qualcosa che non quadra nelle dinamiche del calcio espresso”.