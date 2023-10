Sabatini: “Napoli-Milan può essere la svolta. Kvara decisivo”

Sandro Sabatini, giornalista sportivo per Mediaset, ha parlato del Napoli e della partita con il Milan ai microfoni di 1 Station Radio durante “1 Football Club”. Ecco le sue parole:

“Potrebbe essere una partita svolta. Sinceramente, non ho visto un Napoli così brutto come raccontato da molti. Non è stata la squadra spettacolare della passata stagione, quando viveva un momento di grazia. Tuttavia, da Verona ho rivisto lo stesso Kvaratskhelia dello scorso anno. Si può parlare tanto di aggressione, schemi e gioco, fare confronti tra Garcia e Spalletti, ma quando c’è un giocatore che salta l’uomo, segna e serve assist… Kvara fa la differenza, ed ho la sensazione che sia più determinante di Osimhen!”