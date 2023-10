Ancelotti vince il Classico ma perde un suo titolare, la situazione

Sfortunatamente, il Real Madrid ha annunciato che il giocatore Aurélien Tchouaméni ha subito una frattura da stress incompleta nel secondo metatarso del piede sinistro. Al momento non sono stati specificati i tempi di recupero, ma le condizioni del giocatore saranno valutate dallo staff medico del club nelle prossime settimane. Questa è una notizia negativa per l’allenatore Carlo Ancelotti e il Real Madrid, e Tchouaméni dovrà affrontare un periodo di riabilitazione per tornare in campo. Quindi da valutare la sua presenza in UCL contro il Napoli il 29 novembre.